Adultos mayores renovaron su fé por San Lorenzo en Tarapacá

Difundir el amor























El viento y la polvareda que afectó al poblado de Tarapacá, no logró opacar la fe y devoción de los miles de adultos mayores que llegaron de las distintas comunas de la región a saludar a San Lorenzo.

Este sábado 3 se ofició la misa para los adultos mayores y enfermos donde asistieron los alcaldes de Huara e Iquique José Bartolo y Mauricio Soria, respectivamente además del Senador Jorge Soria.

Fue el sacerdote Sergio Serano el encargado de la eucaristía donde se leyó el Evangelio de Marcos. En su prédica el religioso, de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, expreso que si llegaba al santuario a pedir a Jesús alivio para los dolores y preocupaciones en tono bajito, no escucharía.

“El pedido debe ser con todo, no a medias, demostrando nuestra fe. Mi fe me mueve a hacer cosas. Decirle a los que sufren que Jesús los escuchará, por eso no dejen de pedirle al Señor. El señor invita a recoger lo que tenemos, para agradecer a Dios”.

Agregó el padre Sergio que a Tarapacá nadie llega por un interés, “todos venimos con fe, es una fecha que transforma. Cuando la alegría nos mueve. Dejamos el dolor de lado. Hoy es fiesta. Dios nos escucha e invita agradecer por llegar, no importa si es mucho o poco lo que tienes, sólo espera que lo compartas. El Señor nos invita irnos con alegría, para alegrar al otro, al que sufre o está triste”.

Después de entregar la comunión a los adultos mayores que repletaron ambas naves del templo y también las sillas instaladas bajo un toldo en la plaza, los sacerdotes junto al padre Sergio, procedieron a ungir con el óleo de os enfermos a todos los devotos, para que por intermediación de San Lorenzo encuentren el alivio a sus dolores del alma y el cuerpo.