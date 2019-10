Alcalde Chile Chico visitó obras en ejecución y otras finalizadas en Puerto Guadal

Difundir el amor























La semana recién pasada, el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra Valdebenito, estuvo en Puerto Guadal y visitó obras concluidas y otras que se encuentran en ejecución, entre ellas, la construcción de la casa comunitaria. Iniciativa que espera albergar a las organizaciones sociales de la también conocida “perla del lago”.

Este proyecto fue un compromiso de la actual administración municipal que se está cumpliendo y considera en la actualidad un importante avance.

“La casa comunitaria, que se va a convertir en el punto de reunión de las organizaciones de la sociedad civil de Puerto Guadal, va en muy buen pie, los avances son innegables. Es una obra que fue diseñada, reconocida por los vecinos, en el sentido de que esta lo que ellos querían construir en el lugar. Esperamos que en el más breve plazo pueda estar terminada, ser entregada al departamento de obras, para que nosotros la entreguemos a la comunidad. Ya que, este es el espacio que no tenemos, recordar que la casa de la cultura ha tenido diferentes funcionalidades, pero nunca con la capacidad de albergar a las organizaciones, porque no fue construida con ese fin y esperamos que en los próximos meses este nueva construcción sea terminada, para ser el punto de encuentro de todos los vecinos y vecinas de Puerto Guadal”.

El jefe comunal también visitó los trabajos ya finalizados en la mantención y mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas servidas de Puerto Guadal.

“Este fue uno de los puntos donde hubo mucho debate antes de que asuma esta gestión municipal, en el sentido de no reconocer que la planta no estaba trabajando bien. Finalmente nosotros a través de un proyecto Fril emergencia del Gobierno Regional de Aysén, pudimos mejorar eso y con toda la tecnología que se puede instalar en una planta que tiene bastantes años de uso. Pero también aceptando el reclamo de la comunidad, ya que hoy cualquier vecino puede ir a ver la planta de tratamiento, ya no hay malos olores y la planta de secado que está funcionando perfectamente”.

También se constató la buena ejecución de las obras de mejoramiento en el cementerio de “la perla del lago”. Todas iniciativas formuladas y postuladas por el área de Secplac, supervisadas y ejecutadas por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Chile Chico, con el recursos del Gobierno Regional de Aysén.