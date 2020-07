Claudio Arredondo sobre “Aquelarre” aseguro que los tiempos han cambiado para mostrar a un tipo así

Difundir el amor























En una conversación en el podcast “Impacto en el rostro” en Spotify, el artista realizó un recorrido por su carrera en televisión.

Bajo este contexto, Arredondo se refirió a “Benito Aranza” su personaje de “Aquelarre”, teleserie del ’99 que es retransmitida por TVN a las 15:30 horas. En esta producción interpretó a un trabajador del harás de Fernando Guera (Edgardo Bruna), el cual tenía conductas que hoy son consideradas impropias.

Benito hostigaba a escolares, vigilándolas en tiempos de ocio e incluso grabándolas en ropa interior sin que ellas lo notaran. Todas estas situaciones se desenvolvían en el plano de la comedia.

Consultado por las actitudes de este personaje, el actor es categórico, “un personaje así en estos tiempos es imposible. O sea, yo no sé si lo vayan a mostrar, quizás lo editen, porque los tiempos han cambiado mucho como para mostrar a un tipo así”, reflexionó.

Para el actor, las situaciones que vivía Benito eran normales, “ni las mujeres que estaban ahí se daban cuenta. Hay que considerar que esta teleserie la dirigía una mujer. En ese contexto, no se consideraba pervertido, en el sentido que el tipo no era un violador, era algo picaresco para esa época, pero que no cabe para nada en estos tiempos”, finalizó.