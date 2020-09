¿Cómo convivir con la alergia de estación y el Covid-19?

Difundir el amor























Especialista hace un llamado a reforzar medidas de autocuidado, como el uso de mascarillas N95, para evitar contacto con sustancias alérgenas y con el coronavirus.

La primavera está en ciernes y los alérgicos ya comenzaron a manifestar sus primeros síntomas. Sin embargo, durante esta temporada el gran protagonista sigue siendo el Covid-19, patología que mantiene activa una pandemia mundial y que ataca al sistema respiratorio, al igual que las alergias de estación.

“Es importante que las personas con antecedentes de alergias respiratorias, como lo son el asma y la rinitis alérgica, puedan diferenciar entre estos y los síntomas del coronavirus. De esta forma será posible tratarlos adecuadamente”, sostiene Sofía Ganz, kinesióloga experta en el área respiratoria y académica de la Universidad San Sebastián (USS).

La rinitis alérgica se caracteriza por presentar picor nasal, estornudos repetidos, congestión y secreción nasal acuosa, y, muchas veces, prurito en ambos ojos (ojos llorosos). Este último no es común en las infecciones virales, como sucede con el coronavirus, y cuando se manifiesta aparece habitualmente en un sólo ojo, explica Ganz. Lo mismo ocurre con la diarrea y las náuseas, que son síntomas que no aparecen en los alérgicos, pero sí en algunos casos de coronavirus.

No obstante, recalca la especialista, “el signo diferenciador principal es la fiebre, que no es parte de un cuadro alérgico, pero sí de los que han sido infectados por el Covid-19. Otro aspecto diferencial es el cómo evoluciona. Mientras los síntomas del Covid 19 van en aumento, los de la alergia se mantienen. Además, la alergia se logra controlar con los medicamentos antialérgicos, pero en la infección por covid-19 estos fármacos no tienen mayor efecto”.

Respecto a la relación entre alergias y cuadros severos de coronavirus, la kinesióloga comenta que estudios realizados en pandemia evidencian que alérgicos y no alérgicos presentan cuadros similares. “Lo que sí se puede afirmar es que las infecciones virales, incluidas las del coronavirus, están asociadas con el aumento de la sintomatología de las alergias. Uno ejemplo de ello podría ser en los pacientes asmáticos, que al infectarse con Covid-19, presentan una descompensación de su asma”, detalla.

¿Cómo cuidarse del coronavirus y de las alergias al mismo tiempo?

Las mascarillas con alto poder de filtración, como las N95 o con filtro de micropartículas, son la mejor opción frente a este escenario. “Además de poder filtrar las partículas del virus, podrían ayudar con el polen, los ácaros y el polvo, disminuyendo la aparición y la intensidad de los síntomas de los pacientes alérgicos. Ahora bien, si va a usar mascarilla de género, ideal que el material sea hipoalergénico si tiene piel sensible y lavarlas post uso para no acumular partículas de polvo o polen en ellas”, describe la académica de la USS.

La persona con alergia debe conocer los desencadenantes de su alergia para poder evitarlos y mantener una buena higiene de su vía respiratoria (nasal principalmente). “Así el uso de la mascarilla no aumentará más los síntomas de obstrucción o dificultad para respirar que se puedan generar. También debe respetar las cuarentenas, autocuidarse y evitar estar al aire libre, sobre todo en los días de viento, ya que estaría expuesto a mayor polen o polvo circulante”, finaliza la kinesióloga.