COVID-19: Viajes interregionales se podrán realizar sólo con pasaporte sanitario

De esta manera ya no será necesario contar además con el permiso interregional, sino sólo con el pasaporte sanitario para los viajes entre comunas en fase tres en adelante. Personas de comunas en Cuarentena y Transición podrán votar en las elecciones primarias sólo presentando carné de identidad. No así quienes tengan COVID-19 positivo.

En una nueva actualización de la situación de la Pandemia en Chile desde el Palacio de La Moneda, el ministro de Salud, Enrique Paris, comentó que la variación de los nuevos casos a nivel nacional es de menos 3% y de 0% en los últimos siete y 14 días respectivamente.

Además, diez regiones disminuyeron sus casos en los últimos siete días y once regiones en los últimos 14 días. Sin embargo, “seguimos preocupados por el sur de Chile, a pesar que en Puerto Montt y Osorno hay cifras positivas con una disminución del 13% de casos, lo que da un estímulo positivo”, comenzó explicando el ministro de Salud.

En concreto, Puerto Natales se empina como la comuna con el índice más alto de casos por 100 mil habitantes en el país, por lo que se propuso trabajar en un plan comunal conjunto para lograr revertir esas cifras.

Anuncios Plan Paso a Paso

La subsecretaria para la Prevención del Delito, Katherine Martorell, detalló que a partir del jueves 26 a las 5:00 horas, avanzan a Preparación en la región Metropolitana, la comuna de Isla de Maipo; en la región del Biobío, la comuna de Cabrero.

El mismo jueves a partir de las 5:00 horas retroceden a Transición, en la región de Los Ríos, la comuna de Panguipulli, y en la región de Los Lagos, las comunas de Quinchao y Curaco de Vélez.

Votaciones de primarias

Martorell anunció respecto a las próximas votaciones del 29 de noviembre, que no está permitido que las personas con COVID vayan a las urnas, no así las personas de comunas que estén en “Transición o Cuarentena y cuyos habitantes quieren participar y para eso tal como lo hicimos para el Plebiscito las personas podrán concurrir a los lugares de votación con su carné de identidad. Es muy importante señalar que sólo los habilita para ir a votar y luego deben volver a sus casas, a menos que tengan otro permiso emitido en Comisaría Virtual o Carabineros”, explicó la Subsecretaria.

Además se anunció que el permiso interregional ya no será necesario para trasladarse entre regiones en etapa 3 en adelante del Plan Paso a Paso, sino solo el pasaporte COVID.

Plan de Apertura de Frontera

A las 00:00 horas de este lunes 23 de noviembre se abrieron las fronteras del aeropuerto Arturo Merino Benítez para los extranjeros, lo que “es bajo un estricto protocolo sanitario para disminuir la posibilidad que ingresen personas contagiadas a Chile” explicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien detalló los requisitos para este cumplimiento:

1.- Contar con PCR negativo no más de 72 horas antes del embarque

2.-Portar seguro de salud COVID, con una cobertura mínima de 30 mil dólares.

3.-Declaración jurada con antecedentes

Además, la subsecretaria Daza detalló que desde el 23 noviembre al 7 diciembre “quienes vengan de países con transmisión comunitaria declarado por la OMS, tendrán que realizar cuarentena de 14 días. Todas las personas que ingresen a Chile, chilenos, extranjeros residentes o extranjeros, quedarán bajo vigilancia durante 14 días” y complementó “queremos hacer esta apertura de fronteras con mucha precaución, es importante dar mayores libertades, pero se hace con mucha precaución y responsabilidad porque queremos que muchas familias se reencuentren, pero sabemos que la pandemia está presente Chile y el mundo”, dijo la autoridad de Salud Pública.

Reporte COVID-19

El Ministerio de Salud informó de 1.440 casos nuevos, de los cuales, 903 son personas sintomáticas y 505, asintomáticas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 542.080 de las cuales 9.144 son activos. Los casos recuperados son 517.524.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 37 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 15.106 en el país.

A la fecha, 704 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos. De ellas, precisó el subsecretario de redes Asistenciales, Alberto Dougnac, 544 están con apoyo de ventilación mecánica y 76 en estado crítico de salud.

Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 342 ventiladores disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 38.378 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 5.095.476 test analizados a nivel nacional.

El número de Residencias Sanitarias disponibles es de 142 con 10.271 cupos. Al día de hoy cuentan con 5.557 usuarios considerando todas las regiones del país. Para mayor información, las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una Residencia Sanitaria, pueden llamar al Fono 800 726 666 o ingresar al sitio web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl.

Paro funcionarios de la salud

Respecto a la exigencia del pago de un bono por parte de gremios de la salud, el ministro Enrique Paris explicó que: “nos comprometimos a pagar el bono trato usuario y eso se pagará el 27 de noviembre, es decir, en cuatro días más, por eso me sorprende que se diga que en eso no hay acuerdo. Además se solicitó por parte de los gremios, que este bono que es de tres categorías, se homologara a una sola categoría, y eso también se acordó con los gremios que se discutirá una vez que se apruebe el presupuesto de salud y se discuta la ley de reajuste. Otro tipo de bono como el COVID no fue discutido, eso está en la mesa al sector público”, detalló la autoridad sanitaria.

En cuanto a la adhesión del paro en los hospitales se informó de un 0,49% y cuyo desglose muestra que en profesionales asistenciales no médicos la adhesión es de 0,88%, funcionarios no clínicos es de 0,32%, en el universo de los 7.973 es de 0,00%.

El ministro Enrique Paris terminó diciendo que los funcionarios de la salud tienen derecho a movilizarse pero los llamo a la reflexión. “En un país que está pasando por una pandemia, me llama la atención que los funcionarios llamen a paro en circunstancias que me he reunido 15 veces con ellos, y hemos avanzando en tema vacaciones, Código Sanitario, trabajo remoto, vacunación adelantada y aun así tenemos movilizaciones. Lo lamento profundamente porque afecta a los más humildes. Quienes tienen como pagar, que tienen Isapre se irán a atender a una clínica. La mujer humilde, el hombre sin previsión deben atenderse en el sistema público de salud y ellos sufrirán las consecuencias de esta movilización, los llamo a reflexionar, ponerse la mano en el corazón y dialogar, en base a eso se logran acuerdos. No en base a medidas de fuerza”, emplazó el ministro.