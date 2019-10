Denuncia por torturas de Carabineros a joven de 21 en Antofagasta

Difundir el amor























El presidente de la Comisión de Derechos Humanos visitó en Antofagasta a Cristián Varela, quien declaró haber sido golpeado por personal policial hasta quedar inconsciente luego que no portara su carnet de identidad. El joven de 21 años permanece en el Hospital Regional con lesiones graves y trauma ocular.

“Esto no va a quedar impune, aquí debe haber un proceso, el comportamiento de Carabineros debe ser sancionado de manera ejemplar porque, en esta democracia, no puede haber este tipo de trato a ninguna persona”. Con esas palabras, el senador progresista Alejandro Navarro, condenó este fin de semana las graves lesiones sufridas por un joven de 21 años en Antofagasta, quien declaró haber sido torturado por personal policial luego de ser controlada su identidad y no portar documentos.

Se trata de Cristián Varela, quien permanece en el Hospital Regional con un trauma ocular y producto de las lesiones en su mandíbula, debió ser intervenido de urgencia.

“Me ha narrado con lágrimas de sangre -paso a paso- cómo fue perseguido, golpeado, arrastrado y luego abandonado, en el hotel regional de Antofagasta. Claramente, estamos ante una situación de tortura sistemática, de violación de sus derechos humanos, de agresión, de uso de la fuerza innecesaria, de lesiones graves, de tratos inhumanos y degradantes”, detalló el parlamentario tras visitar al joven en el centro asistencial.

“Si Carabineros está procediendo de esta manera en Antofagasta, es porque no han aprendido nada en materia de derechos humanos. Vamos a perseguir -toda la vida- a los torturadores, a quienes han disparado sobre el pueblo, a todos quienes hayan violado los derechos humanos. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, deben saberlo”, dijo.

En la misma línea, recalcó que la policía “debe abstenerse de usar la fuerza contra la ciudadanía que marcha pacíficamente y sobre un procedimiento de control de identidad, como el que le hicieron a Cristián Varela, queda claro de que tenemos un grave problema”.

Navarro también denunció acciones de intimidación a testigos por parte de Carabineros, “particularmente a personas cercanas que grabaron todo lo ocurrido. Estas personas no abren sus puertas, tienen miedo, pero la situación de Cristián no solo amerita una investigación, sino una sanción ejemplar”.

“Torturaron a un joven en Antofagasta, lo abandonaron en el hospital sin –siquiera- hacer el denuncio, estamos frente a graves irregularidades y por ello, vamos a hacer de este caso un hecho emblemático porque -aparte de la tortura- hay miedo. Y aunque no haya testigos, tenemos el testimonio de Cristian, él no se pudo haber caído de la escalera, que es la burda explicación que da Carabineros”, puntualizó el senador.

De acuerdo a los primeros antecedentes, Cristián Varela Tapia fue detenido por Carabineros cuando viajaba en su vehículo de regreso a su casa. El joven, que hoy posee un trauma ocular con serio riesgo de pérdida de la vista, se encontraba fuera del horario de toque de queda, pero sin cédula de identidad, lo que provocó que 4 efectivos policiales lo bajaran a la fuerza del auto, lo esposaran e hicieran correr mientras realizaron disparos.

Según la declaración del joven, perdió la conciencia al momento de producirse los disparos, despertando en la unidad de urgencias del hospital de Antofagasta, con múltiples lesiones en su rostro y cuerpo.