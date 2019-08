Dj Byte: “No haber tenido el reconocimiento de mi país es el trago más amargo de mi carrera»

Difundir el amor























Dj chileno es el único latinoamericano en ganar el «Red Bull 3style», campeonato mundial y máximo enfrentamiento de Dj´s.

Se trata de Luis Cid o «Dj Byte» como es reconocido entre la cultura deejay.

Byte, sintió una atracción por la música a los 15 años, cuando vio llegar a un dj nacional a tocar en la fiesta de cumpleaños de su hermana. Un año después ya estaba especializándose en el mundo musical.

«A los 16 años trabajaba en una productora y ponía música en fiestas de colegio, me acuerdo que mis Papás tenían que firmar un permiso para poder hacerlo», comentó el único campeón a nivel latinoamericano.

El año 2011 en Vancouver fue la primera vez que participó del «Red Bull 3style» y sintió la adrenalina de enfrentarse a máximos exponentes, ese año no ganó, pero sintió el deseo de especializarse y perfeccionarse aún más para lograr podio.

Dos años después, el 2013 en Toronto, volvió a presentarse en el campeonato mundial, «saqué el segundo lugar, el primero fue Dj Shintaro – japonés -, esa vez nuestros resultados fueron de mínima diferencia, todos sintieron que yo había ganado, si bien el segundo lugar no es malo, sentía que no era para mí» dijo Byte.

Al pasar de dos años, decidió ir por la revancha cuando el torneo se realizó en Japón.»El 2015, cuando salí campeón mundial no podía creerlo, de hecho, no lo creí hasta que me premiaron, nunca sentí que gané, solo sentía que era una de vuelta de mano» recordó el Dj.

El éxito y reconocimiento que conlleva ser campeón mundial le duró hasta que llegó a Chile, aquí dentro de la cultura deejay si era reconocido entre sus pares, pero no como él se lo esperaba «lamentablemente en Chile hay muy poco apoyo al artista o al músico, la mayoría tenemos que salir para luego brillar acá» expresó Luis.

“Es por eso que agradezco la importancia que Volcom da a los artistas nacionales, apoyo que es completamente necesario, no se imaginan el potencial que tienen los músicos o artistas callejeros, vocación que Volcom comparte y la hace propia”, reconoce Byte.

Dentro de pocos días Byte parte a Moscú, en el marco de la gira por Europa Red Bull 3style, donde recorrerá cuatro ciudades junto a los otros 9 campeones mundiales.