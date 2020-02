Ejército de Chile compromete apoyo al Minsal tras emergencia declarada por OMS por Nuevo Coronavirus

Difundir el amor























El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se reunió con el director de Sanidad del Ejército, coronel Helmuth Schweitzer, para coordinar acciones frente a eventuales casos de nuevo coronavirus que pudieran presentarse en el país.

Esta cita forma parte de una serie de reuniones de la autoridad que mantiene con distintos actores sociales, para informar sobre el Plan de Respuesta del Ministerio de Salud que se encuentra desarrollando, dada la Emergencia Sanitaria de Importancia Internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud, el pasado jueves 30 de enero.

“El motivo de esta reunión fue informarle acerca del Plan de Coronavirus, el que, en esta primera etapa, requiere de la coordinación con el Ejército de Chile y evaluar la posibilidad del el Hospital Militar y sus dispositivos de campaña, pudiesen estar a disposición de la ciudadanía, ocurra o no, una situación de pandemia”, indicó el subsecretario Zúñiga.

Al respecto, agregó que “le he pedido al coronel disponer de la información de su capacidad de los instalada y tenerla contabilizada por si es requerida”, señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, precisando que la activación de esta medida se realizará a razón de la evolución de la situación con respecto al nuevo coronavirus.

“Hoy no tenemos casos confirmados, sin embargo, debemos anticiparnos y prepararnos. Me he reunido con directores de los Servicios de Salud, así como con los alcaldes de las distintas asociaciones que los agrupan para estar preparados, ocurra o no ocurra una situación de contagio acá en Chile. No podemos esperar que pase esta situación para ponernos a actuar”, reiteró la autoridad.

Por su parte, el Coronel Helmuth Schweitzer, director de Sanidad del Ejército, señaló que la institución que representa, ha mantenido un contacto permanente y cooperativo con la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

“Poner a disposición del Ministerio de Salud nuestro Hospital Modular de Campaña, va en concordancia con unos de los ejes fundamentales del trabajo del Ejercito que es el apoyo a la comunidad”, señaló el comandante.

Agregó que “Cuando el Ministerio de Salud ha requerido, por ejemplo, una cama de cuidados intensivos o intermedios, teniendo disponibilidad, la institución siempre ha respondido de manera satisfactoria a esos requerimientos”.

Finalizó señalando que el tanto el Ejército de Chile como el Hospital Militar de Santiago siempre ha estado abierto a las necesidades de la ciudadanía.