FIDOCS anuncia ganadores de su 25ava edición

Se premiaron 13 películas en las categorías de Cortos Emergentes, Jurado Joven, las competencias nacionales e internacionales, Docs in Progress y Premio Sonamos.

FIDOCS, el Festival Internacional de Documentales de Santiago, cierra otra exitosa edición a 25 años de su fundación.

“Estuvo marcada por la vuelta a las salas de cine (CCC, Normandie, Alameda y Ceina) y multitudinarias proyecciones en espacios públicos (Villa Frei y Paseo Bulnes). Entre emotivos estrenos en Santiago de películas nacionales, conversatorios debatidos y premieres nacionales muy esperadas de lo mejor del cine de no ficción del año, FIDOCS 25 nos confirma la necesidad de encontrarnos, el sentido de seguir haciendo festivales presenciales”, destaca Antonia Girardi, Directora de FIDOCS.

“Hacia delante, nuestro desafío como festival es seguir haciendo crecer el público de FIDOCS, centrándonos sobre todo en audiencias provenientes de distintas disciplinas interesadas por el documental, estudiantes de cine y nuevas realizadores y realizadores”, agrega. “Queremos instalar el cine documental y de no ficción como una experiencia cinematográfica eminentemente colectiva que complejiza nuestra relación con lo real. En momentos como los de hoy en Chile, el documental mas que nunca es un espacio político que debemos promover y proteger. Un espacio donde discutir y reflexionar sobre una multiplicidad de temas que interpelan lo humano y lo no humano; sobre el derecho a migrar, la identidad sexual y de género o el cambio climático. A su vez, nuestro objetivo es seguir fortaleciendo las alianzas estratégicas del festival, tanto con las salas independientes que nos acogen, como las embajadas e institutos culturales que nos apoyan en esta misión, así como con instancias internacionales de industria del documental, como lo es CCdoc Conecta, uno de los encuentros de industria del documental mas relevantes de Latinoamérica, con el cual este año inauguramos una línea de colaboración a través de la sección curada en conjunto Docs In Progress”.

Largometrajes y cortometrajes del alto nivel

“Este año, los largometrajes, cortometrajes y proyectos exhibidos y premiados en FIDOCS dan cuenta de una programación de alto nivel, que cada año se perfila de manera más firme hacia un cine documental o de no ficción diverso en sus temáticas, donde la elaboración de los dispositivos cinematográficos y la afirmación de un punto de vista o posición formal son fundamentales”, señala Girardi a modo de balance.

13 fueron los documentales reconocidos por el jurado. A continuación, la lista completa de las obras premiadas.

COMPETENCIA CORTOS EMERGENTES

Premio al Mejor Cortometraje Nacional Emergente consistente en US$ 500:

“Susurros del Hormigón”

Dirigido por Matías Rojas Ruiz.

Menciones honrosas:

“Así Aprendí a Leer”

Dirigido por Mati Araos Rojas.

“Querida Silvia”

Dirigido por José de la Maza.

PREMIO JURADO JOVEN MONSIEUR GUILLAUME

Premio Mejor Ópera Prima consistente en US $1.000.

“El Cielo Está Rojo”

Dirigida por Francina Carbonell.

Mención honrosa Ópera Prima:

“Esquí”

Dirigida por Manque La Banca.

COMPETENCIA NACIONAL

Premio a la Mejor Película Nacional consistente en US$ 1.500:

“El Cielo está Rojo”

Dirigida por Francina Carbonell.

Mención Honrosa:

“Travesía Travesti!”

Dirigido por Nicolás Videla.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Premio a la Mejor Película Internacional consistente en US$ 1.500:

“El Gran Movimiento”

Dirigido por Kiro Russo.

Menciones honrosas:

“Zinder”

Dirigido por Aicha Macky.

“No Táxi do Jack”

Dirigido por Susana Nobre.

COMPETENCIA DOCS IN PROGRESS

Premio Docs in Progress Fidocs USD 1.000:

“Cuentos Para No Dormir”

Dirigido por Lila Penagos.

Mención honrosa:

“Amando a Martha”

Dirigida por Daniela López.

PREMIO SONAMOS

“Mujer Gorila”

Dirigido por Fernanda Faya.

“Es muy interesante ver como el jurado nacional, compuesto por Eloísa Solaas, Pablo Corro y Silvia Cruz decide premiar “El cielo está rojo”, de Francina Carbonel, un documental sobre la reconstitución judicial del incendio de la cárcel de San Miguel que a su vez se presenta como una película de montaje y de metraje encontrado, donde los elementos están dispuestos para que el espectador pueda volver a articular mediante una experiencia sensible, propiamente cinematográfica, un relato tan indignante y doloroso que de otra forma resulta imposible de confrontar”, destaca Girardi.

“En la competencia internacional en tanto, tras la deliberación del jurado compuesto por Roger Koza, Catarina Vasconcelos y Miquel Escudero, resultó ganadora “El gran movimiento”, del director boliviano Kiro Russo, una película de ficción construida en torno a un tejido de relaciones documentales entre los diversos personajes y espacios que le dan forma, pero también respiración y ritmo a esta sinfonía de ciudad contemporánea de la ciudad de La Paz.

Respecto a la nueva competencia de cortos emergentes, quisiera destacar el nivel de los cortometrajes exhibidos producidos en contextos académicos, donde se advierte una fuerte renovación del cine de no ficción a nivel nacional”.