Gobierno llama al Congreso a aprobar proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez y Ley de Migración

El Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, junto al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, emplazaron a los parlamentarios a despachar ambas iniciativas que serán votadas esta semana en el Congreso.

Desde el Palacio de La Moneda, el Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, junto al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, llamaron al Congreso a aprobar el proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez y la Ley de Migración, iniciativas que serán votadas esta semana.

“Queremos decirlo con todas sus letras: es tiempo que se acabe el Sename y que se apruebe el nuevo Servicio de Protección a la Niñez. Hace 882 días el Presidente Piñera presentó el Acuerdo Nacional por la Infancia que luego significó un proyecto de ley que lleva muchísimo tiempo en el Congreso. Nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos necesitan que se apruebe ahora ya. Que no haya más excusas para seguir postergando el fin del Sename y el inicio del nuevo Servicio de Protección a la Niñez”, expresó el Ministro Bellolio.

En esta línea, el Vocero recalcó que “mañana se va a votar el intento de que no entre en vigencia el Servicio de Protección a la Niñez mientras no se legisle otra cosa. Eso es completamente inaceptable. Pedimos que no bloqueen el término del Sename y el cambio al Servicio de Protección de la Niñez”.

“Y lo segundo, también se va a votar el reconocer el deber y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, así como la autonomía progresiva. Son elementos centrales que son compartidos por la inmensa mayoría de los chilenos y le pedimos al Congreso que los apruebe”, acotó.

Por su parte, el Ministro Monckeberg manifestó que “los niños no pueden seguir esperando, lo dijimos al principio del Gobierno: los niños primero en la fila. Este veto precisamente lo que busca es que el Congreso permita que este Servicio de Protección parta cuanto antes. Esto no esta tarea del Gobierno exclusivamente porque esto nace y surge de la mano de un acuerdo, un acuerdo transversal, pero principalmente es un anhelo de la ciudadanía. Un anhelo que fue tema permanente en las campañas, fue tema permanente en la discusión académica, y en la discusión ciudadana”.

Ley de Migración

Por otra parte, los ministros llamaron al Congreso a respaldar la Ley de Migración que busca otorgar al país una legislación ordenada, segura y regular. “Necesitamos cambiar nuestra legislación de migraciones. La ley que tenemos es muy antigua y no nos sirve para los desafíos del futuro. Necesitamos una migración ordenada, segura y regular”, expresó el Ministro Jaime Bellolio.

“Nos interesa tener una migración ordenada, los brazos abiertos para los migrantes, siempre, todos los que han llegado, las familias y las personas que han llegado a vivir a Chile con reglas claras con dignidad”, acotó el Ministro Monckeberg.

Finalmente, el Vocero de Gobierno llamó a rechazar las indicaciones de la oposición que impulsan el “turismo laboral” y permiten que las personas sigan entrando de forma irregular.

“En materia de migraciones es evidente que hay dos tipos de Gobierno: los que prefieren no hacer nada -como lo vimos en el Gobierno pasado donde entraron cientos de miles de personas que terminaron como irregulares y por tanto vulnerados en sus derechos- y este Gobierno que quiso asumir el problema y quiso ordenar la casa”, culminó.