Impredecibles resultados: Académicos analizan escenario político de las elecciones presidenciales entre Biden y Trump

Para el doctor en Estudios Americanos y especialista en ciencias políticas, Fernando Estenssoro, el candidato demócrata Joe Biden podría ponerle paños fríos a una fractura social y política que hoy vive Estados Unidos. Por otro lado, Pablo Lacoste, doctor en Historia y especialista en estudios internacionales, adelantó unas elecciones reñidas y advirtió que el actual presidente y candidato republicano ha logrado fortalecerse como dirigente político.

Llegó la hora de la verdad. Pese a que las encuestas otorgan el triunfo en las elecciones presidenciales estadounidenses al candidato demócrata, Joe Biden, pesa como antecedente que esos mismos sondeos no acertaron en los comicios pasados y fue justamente Donald Trump, quien ocupó el sillón de la Casa Blanca.

En este escenario, especialistas del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la U. de Santiago, se refirieron a los posibles resultados y efectos que esta votación tendrá en Estados Unidos.

Crisis política, económica y social

Para el doctor en Estudios Americanos y especialista en ciencia política, Fernando Estenssoro, la situación actual de Estados Unidos es de una gran división producto de “la crisis social, política y económica que hoy vive el país”, lo que podría hacer que se den unas elecciones más “peleadas” y un resultado poco previsible.

“Creo que la situación está muy peleada y no me atrevo a inclinarme por un ganador, pero sí creo que se van a dar algunas tendencias. Hemos visto una gran cantidad de movilizaciones, en especial por los lamentables asesinatos de personas afroamericanas por parte de la policía. En ese caso, no creo que sean votos que se le quiten a Donald Trump, son más bien votos que siempre han estado contra los republicanos, contra el establishment, de movimientos sociales muy progresistas en Estados Unidos, y que ahora sí van a ir a votar por Biden para que no gane Trump”, explicó.

Según el académico de IDEA Usach, los votos de un gran sector demócrata que se abstuvo de votar en las elecciones pasadas, entre Hillary Clinton contra Donald Trump, hoy podrían tener una importancia crucial a la hora de dar por ganador a una de las opciones presidenciales.

“Lo que vemos en la televisión, es la movilización de sectores que son más de mayor conciencia política, pero que no necesariamente han votado por los demócratas. Ahora, yo creo que esta vez, si bien Joe Biden no es un gran candidato del establishment estadounidense, creo que tanto los excandidatos, como la gente le dan su apoyo porque es como elegir el mal menor”, agregó el especialista.

Ante esto, Pablo Lacoste, doctor en Historia y especialista en Estudios Internacionales, sostuvo que si Joe Biden logra aprovechar las falencias del actual mandatario estadounidense y dar respuesta a la crítica hacia la tecnocracia y el poder establecido, podríamos ver y esperar resultados. Sin embargo, advirtió que Trump ha logrado fortalecerse como dirigente político y conseguir grandes apoyos populares.

“Creo que Donald Trump representa en alguna medida una modalidad cercana al populismo latinoamericano aplicada por primera vez al más alto nivel en Estados Unidos, en la búsqueda de un líder transgresor que cuestiona los privilegios del establishment. Con esto excita y atrae el interés de masas populares disponibles que de alguna manera estaban frustradas por ese grupo de poder que tiende a enrocarse sobre sí mismo, en sus privilegios y que pierde vínculos y sensibilidades con la ciudadanía”, advirtió.

El también académico de IDEA Usach, coincidió con su par en que se tratará de unas elecciones reñidas y en que será “muy difícil conocer los resultados hasta que tengamos los números sobre la mesa”.

El próximo presidente

El especialista y doctor en Estudios Americanos, Fernando Estenssoro, añadió que otro de los votos importantes será el de los trabajadores estadounidenses, que, frente a la nueva situación económica del país, podría jugar a favor de Biden para mejorar la situación actual, como a favor de Trump, quien tendría como gran carta la promesa de campaña de mantener los empleos a los trabajadores.

“El problema es que para la gente de más escasos recursos el trabajo es muy importante. Entonces eso es de lo que muchos sectores progresistas se olvidaron, y ese tema podría jugar a favor de Trump”, apuntó.

“Pero por otro lado también ha fallecido mucha gente, y sobre todo adultos mayores, y el adulto mayor es la población que más vota en Estados Unidos. Yo creo que ellos sí están absolutamente contrariados por la política de Trump durante la pandemia”, insistió.

Ante ello, el académico enfatizó en que el país norteamericano estaría fuertemente dividido producto de una crisis social, política y económica que solo ha hecho que se profundice la brecha social durante años, situación de la que “estarían más conscientes los demócratas” y de la que hay que hacerse cargo, recalcó.