Inspectores municipales de Iquique se suman a fiscalizaciones sanitaria por coronavirus

Su objetivo será controlar el cumplimiento de la cuarentena de los casos positivos de Covid-19.

Día a día vemos como los casos positivos de Covid-19 aumentan no sólo en el mundo y en la capital del país, sino que también, y pese a la cuarentena decretada hace casi tres semanas, en nuestra ciudad.

Ya sea porque creemos que somos lo suficientemente fuertes como para resistir a un contagio de Coronavirus o no le tomamos el peso a lo serio del cuadro respiratorio que desarrolla esta pandemia, lo cierto es que la situación en Iquique es compleja y nuestra red asistencial está bajo un gran estrés. Por eso, el alcalde Mauricio Soria Macchiavello anunció una nueva medida para mitigar y contener la rapidez de propagación del Covid-19 en Iquique.

A la entrega de termómetros para reconocer estados febriles tempranos, la habilitación de una Central de Llamadas de la Salud Municipal, el cierre de perímetros de los lugares públicos, la sanitización de espacios y calles con amonio cuaternario, entre otras medidas, y como una forma de apoyar el trabajo que ya viene realizando personal del Ejército de Chile, Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones en la fiscalización en el contexto de la crisis sanitaria producto del Coronavirus, seis inspectores municipales se sumarán como personal de apoyo en el control de la pandemia.

Estos funcionarios tendrán como objetivo controlar el complimiento de la cuarentena de quienes hoy son casos positivos de Covid-19 y, además, trabajarán en conjunto y de forma coordinada con personal de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá, el que les entregará la debida inducción.

“Los números de Iquique no son los que esperábamos. Estábamos optimistas porque fuimos una de las últimas regiones en sumarse a las estadísticas con casos positivos de Covid-19, pero rápidamente fuimos escalando y ahora somos la tercera zona a nivel nacional con mayor número de contagios. Depende de todos frenar y aplanar la curva, por eso les pedimos su colaboración a la ciudadanía: que no salga de no ser necesario.

Sabemos que es un tiempo difícil, especialmente en el ámbito económico para muchos, pero como Municipio estamos haciendo todo lo posible por ir en ayuda”, indicó el alcalde Soria Macchiavello.