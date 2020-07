Más de cuatro mil préstamos de libros realizó Biblioteca Digital Escolar en Tarapacá

Difundir el amor























Más de 4.600 préstamos de libros a estudiantes de la región de Tarapacá ha realizado la Biblioteca Digital Escolar (BDE) del MINEDUC, desde que se decretó la suspensión de clases debido a la emergencia sanitaria.

Entre los once mil títulos disponibles en la plataforma, los textos más requeridos por los alumnos tarapaqueños son “Los Simpson, la historia familiar” de Matt Groening, “La Ciencia Pop” de Gabriel León y “Mitos Griegos” de María Angelidou.

Los hermanos Bhalee y Armando Cáceres, estudiantes de la Escuela Thilda Portillo de Iquique, son asiduos lectores y durante este tiempo de cuarentena, han disfrutado de diversas lecturas a través de la Biblioteca Digital Escolar (BDE).

Bhalee contó que sus libros favoritos son “La Vuelta al Mundo en 80 días” de Julio Verne, “El Príncipe Feliz y otros cuentos” de Oscar Wilde y “Cuentos de la Selva” de Horacio Quiroga. “Me gustó el libro La Vuelta al Mundo en 80 días por la cultura de diversos países y porque el protagonista comienza a conocer otros territorios que le permiten ampliar su mundo” dijo la estudiante de 5to año básico de la escuela municipalizada.

Su hermano Armando, quien cursa 8vo año básico en el mismo plantel, comentó que sus lecturas predilectas son “Cuentos Chilenos” de Floridor Pérez y “Canción de Navidad” de Charles Dickens. “Me gustó el libro Cuentos Chilenos porque hay muchas historias diversas y entretenidas”, acotó el adolescente.

Claudio Chamorro, seremi de Educación de Tarapacá destacó cómo esta iniciativa del Mineduc ha contribuido con los aprendizajes de los alumnos. “En estos tiempos de confinamiento por la emergencia sanitaria, la Biblioteca Digital Escolar ha acompañado a los estudiantes en la búsqueda de historias de su interés, en la profundización de ciertas temáticas y también en el disfrute de la lectura, todos procesos que contribuyen a su formación”, acotó la autoridad.

“Lánzate a la lectura”

Los estudiantes de la Escuela Thilda Portillo contaron cómo los contenidos disponibles en la Biblioteca Digital Escolar (BDE) han sumado experiencias positivas en este periodo de cuarentena. “Los libros estimulan mi mente y también leo cuando estoy nerviosa o ansiosa, aprendo más vocabulario y me ayuda en la comprensión lectora. Lo que más me gusta es que me lleva a otros mundos, por eso yo les digo a mis compañeros: lánzate a la lectura”, compartió Bhalee.

Para Armando, los textos le han ayudado a abrir su imaginación y fortalecer la memoria. Ambos coinciden en que la BDE es un aporte importante y recomendable para todos los estudiantes. “Porque se puede acceder a muchos libros de forma gratuita a través del PC, tablets, celulares, etc. Ingresen a la Biblioteca Escolar Digital y podrán leer muchos libros”, señalaron.

La Biblioteca Digital Escolar (BDE) está disponible en https://bdescolar.mineduc.cl para todos los directivos, docentes, estudiantes y funcionarios de establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados, administración delegada y dependientes de servicios locales de educación del país.

Jaqueline Alfaro, encargada de la Biblioteca CRA del establecimiento, explicó: “Nuestro colegio desarrolló diversas iniciativas en torno a la Biblioteca Digital Escolar, como la ‘Pérgola Imaginaria’, que consistió en la expansión de la biblioteca hacia el exterior con pasto sintético, arreglos con flores y mobiliario entretenido. Instalamos estaciones relacionadas con la lectura como Pasapalabras, Cuentos voladores, Adivina quién soy y una muy especial denominada “Universo”, que consideró la compra de tablets a través de un proyecto que presentó nuestra directora. Fue furor la BDE en nuestro colegio porque cada curso podía acceder a la lectura a través de los tablets y además seguíamos trabajando la lectura en las aulas”.

Lectoescritura Digital

Para seguir fortaleciendo la lectura en los niños y jóvenes, recientemente el Mineduc lanzó la plataforma de Lectoescritura Digital que trabaja de forma conjunta a la Biblioteca Digital Escolar. Esta plataforma busca apoyar el hábito de la lectura y crear la comunidad lectora más grande del país, además de ser una herramienta interactiva para más de 400 mil profesores y profesoras.

La plataforma de lectoescritura digital (https://planlectordigital.mineduc.cl/) utiliza los títulos que se encuentran disponibles en la BDE y permite realizar diferentes actividades interactivas entre el docente y el estudiante. En ella, los equipos docentes podrán entregar retroalimentación a sus estudiantes durante el proceso de la lectura. También encontrarán un repositorio de libros enriquecidos – con ejercicios incluido en los libros- y la posibilidad de crear un plan o «club» de lectura para aproximadamente 3 millones de estudiantes.